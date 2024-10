Gravina e le parole che fanno arrabbiare il Milan: arriva la reazione rossonera (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Milan resta sorpreso di fronte ad alcune recenti dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la polemica non riguarda Rafael Leao e le sue parole dal Portogallo, su cui il club e il giocatore sono perfettamente allineati. Gabriele Gravina (LaPresse) – calciomercato.itLa polemica, invece, riguarda Gabriele Gravina, presidente della Figc, in merito alla gestione dei giovani talenti italiani, con particolare riferimento a Francesco Camarda, il giovane attaccante prodigio del Milan che ha recentemente esordito in Serie C con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Calciomercato.it - Gravina e le parole che fanno arrabbiare il Milan: arriva la reazione rossonera Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilresta sorpreso di fronte ad alcune recenti dichiarazioni del presidente federale GabrieleContrariamente a quanto si potrebbe pensare, la polemica non riguarda Rafael Leao e le suedal Portogallo, su cui il club e il giocatore sono perfettamente allineati. Gabriele(LaPresse) – calciomercato.itLa polemica, invece, riguarda Gabriele, presidente della Figc, in merito alla gestione dei giovani talenti italiani, con particolare riferimento a Francesco Camarda, il giovane attaccante prodigio delche ha recentemente esordito in Serie C con ilFuturo di Daniele Bonera.

