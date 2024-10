Giorgio Armani sfila a New York: il Re conquista (ancora una volta) l'America (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il re dell'eleganza ha inaugurato nella Grande Mela la nuova destinazione non plus ultra del vero lusso italiano su Madison Avenue. E lo ha fatto presentando non solo la nuova collezione Giorgio Armani Primavera-Estate 2025 ma anche una linea esclusiva per la sua clientela newYorkese Vanityfair.it - Giorgio Armani sfila a New York: il Re conquista (ancora una volta) l'America Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il re dell'eleganza ha inaugurato nella Grande Mela la nuova destinazione non plus ultra del vero lusso italiano su Madison Avenue. E lo ha fatto presentando non solo la nuova collezionePrimavera-Estate 2025 ma anche una linea esclusiva per la sua clientela newese

