Gentilezza Così alleniamo gli studenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nappo* Tenerezza enon sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione", citazione del poeta libanese Khalil Gibran. Una persona gentile possiede un’intelligenza emotiva ben sviluppata che genera positività a chi gli sta intorno. In questo modo s’ incoraggia un temperamento ottimista che esprime sentimento e considerazione per sé stesso e per gli altri, aiutando a sentirsi più equilibrati e aperti anche nei momenti di difficoltà o tensione. Laè espressione di forza e determinazione, chi impara a vivere all’insegna di questo comportamento elabora un atteggiamento completo nei confronti degli altri. Si diventa più resistenti di fronte gli eventi critici della vita e si ha più probabilità di maturare i propri talenti e realizzare obiettivi personali e professionali.