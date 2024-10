Francesca e le “altre donne come lei”: le peccatrici scomparse cui la Chiesa strappava i bambini per mandarli in America – L’estratto (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato sicuramente uno dei momenti più bui per la Chiesa cattolica: tra il 1950 e il 1970, circa 3.700 bambini italiani furono strappati alle loro madri “peccatrici” – violentate, abbandonate, dimenticate –, resi giuridicamente orfani e fatti adottare da coppie Americane. Il Vaticano lo chiamò “Programma Orfani”. La CBS News ha appena realizzato un’inchiesta basata su un libro, Il prezzo degli innocenti. come il Vaticano ha sottratto migliaia di bambini alle loro madri, scritto dalla giornalista e saggista statunitense di origine italiana Maria Laurino. Il volume è stato pubblicato nel nostro Paese da Longanesi. Per gentile concessione dell’editore, ne riportiamo l’incipit, tratto dal primo capitolo “Scarpette da neonato mai portate”. Ilfattoquotidiano.it - Francesca e le “altre donne come lei”: le peccatrici scomparse cui la Chiesa strappava i bambini per mandarli in America – L’estratto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato sicuramente uno dei momenti più bui per lacattolica: tra il 1950 e il 1970, circa 3.700italiani furono strappati alle loro madri “” – violentate, abbandonate, dimenticate –, resi giuridicamente orfani e fatti adottare da coppiene. Il Vaticano lo chiamò “Programma Orfani”. La CBS News ha appena realizzato un’inchiesta basata su un libro, Il prezzo degli innocenti.il Vaticano ha sottratto migliaia dialle loro madri, scritto dalla giornalista e saggista statunitense di origine italiana Maria Laurino. Il volume è stato pubblicato nel nostro Paese da Longanesi. Per gentile concessione dell’editore, ne riportiamo l’incipit, tratto dal primo capitolo “Scarpette da neonato mai portate”.

