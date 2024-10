Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, due mostre e un incontro di culture

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un verodiquello che avverrà domani a. Due artisti provenienti rispettivamente dall’Africa e dall’Asia e residenti entrambi a Faenza, esporranno le loro opere in due. "Rappresentano un’occasione unica – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura, Enrico Monti – per scoprire le visioni artistiche di due talenti che, seppur provenienti da continenti diversi, hanno trovato ispirazione nella nostra Romagna". Il primo appuntamento è alle 15,30 nella Sala Bertozzi della rocca con l’inaugurazione di ‘Rapimenti’ della coreana Mii He Cho, che con le sue opere esplora il concetto di rapimento sensoriale. Presentata dal designer Gianmarco Carcioffi, l’esposizione invita i visitatori a perdersi in una trama densa di segni e colori, che ricrea un mondo fantastico in cui lo sguardo si immerge completamente.