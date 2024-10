Foggia, spara alla moglie e poi si uccide in parcheggio supermercato a San Severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia a San Severo, in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di San Severo, in provincia di Foggia. Un uomo e una donna sono morti. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto i carabinieri, la polizia e il 118. L'articolo Foggia, spara alla moglie e poi si uccide in parcheggio supermercato a San Severo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia a San, in unatoria avvenuta neldi San, in provincia di. Un uomo e una donna sono morti. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo hatoe poi si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto i carabinieri, la polizia e il 118. L'articoloe poi siina Sanproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Foggia - uomo spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo

È accaduto nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Uomo spara alla moglie per strada e si toglie la vita. L'uomo ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi. Sul posto stanno giungendo le forze dell'ordine.

