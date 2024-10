Finì in carcere per stalking alla ex, ma erano minacce e molestie: prosciolto (Di venerdì 18 ottobre 2024) LECCE - Sei mesi in carcere per stalking, poi il divieto di avvicinamento alla donna alla quale era stato legato e dalla quale aveva avuto un figlio, divenuta la sua accusatrice. Ma adesso anche quest’ultima misura cautelare è stata revocata all’esito del processo che si è chiuso nei giorni Lecceprima.it - Finì in carcere per stalking alla ex, ma erano minacce e molestie: prosciolto Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LECCE - Sei mesi inper, poi il divieto di avvicinamentodonnaquale era stato legato e dquale aveva avuto un figlio, divenuta la sua accusatrice. Ma adesso anche quest’ultima misura cautelare è stata revocata all’esito del processo che si è chiuso nei giorni

