Estorsione all'imprenditore, ras dei Belforte e suo nipote restano in cella (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giovanni Anziano, 56 anni, e Antonio Amoriello, 36 anni, accusati di Estorsione con il metodo mafioso ai danni di un imprenditore. I due sono stati sottoposti a fermo, disposto dai pm della Dda Maria Laura Lalia Morra e Vincenzo Ranieri, da parte Casertanews.it - Estorsione all'imprenditore, ras dei Belforte e suo nipote restano in cella Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giovanni Anziano, 56 anni, e Antonio Amoriello, 36 anni, accusati dicon il metodo mafioso ai danni di un. I due sono stati sottoposti a fermo, disposto dai pm della Dda Maria Laura Lalia Morra e Vincenzo Ranieri, da parte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Accusato di rapina ed estorsione - assoluzione dopo 7 anni - Assolto perchè il fatto non sussiste. E' stata questa la pronuncia del giudice monocratico Norma Cardullo nei confronti di G.R, 32enne di Marcianise finito sotto processo per estorsione e rapina ai danni di un concittadino 29enne. Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana che ha... (Casertanews.it)

Dal prestito all'estorsione : in due anni versati 87mila euro al suo aguzzino - Un prestito - del 2017 - che si è trasformato in un incubo. Un debito iniziale che si è tramutato in una estorsione di oltre 87mila euro. Un 46enne è stato arrestato dai poliziotti. Dal debito all'estorsione Secondo quanto ricostruito. Un ragazzo di Aprilia, sette anni fa, si è rivolto a un... (Romatoday.it)

Estorsione e incendi ai danni di un imprenditore - l’arrestato : “Solo falsità . Lui era mio amico” - LECCE - Ha negato con fermezza tutte le accuse che quattro giorni fa gli hanno aperto le porte del penitenziario di “Borgo San Nicola”, Ubaldo Leo, il 60enne leccese già condannato nel 2020, in appello, nell’ambito dell’operazione antimafia “Eclissi”, a 18 anni e mezzo (in continuazione con i... (Lecceprima.it)