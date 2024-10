Endless Love Anticipazioni 19 ottobre 2024: Nihan in punto di morte per colpa di Asu! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan ha un brutto incidente stradale, e c'è lo zampino di Asu Comingsoon.it - Endless Love Anticipazioni 19 ottobre 2024: Nihan in punto di morte per colpa di Asu! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ledella Puntata diin onda il 19su Canale 5 rivelano cheha un brutto incidente stradale, e c'è lo zampino di Asu

Ascolti tv giovedì 17 ottobre : chi ha vinto tra Don Matteo 14 e la soap Endless Love - Tutti i dati Auditel di giovedì 17 ottobre. In chiaro su Canale5 e Rai1 la sfida tra la quattordicesima stagione di Don Matteo con Raoul Bova e la serie tv turca Endless Love.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Endless Love - anticipazioni puntate dal 19 al 25 ottobre 2024 : Nihan fuori pericolo accusa Kemal di averle portato via la figlia - La donna verrà dichiarato fuori pericolo dopo l’incidente, ma Asu teme che la verità possa venire a galla e insiste con Tufan per convincerlo a non indagare. Quando Emir si rivolgerà alla ragazza per ringraziarla, lei ci terrà a specificare che l’avrà fatto solo per suo fratello. I due parleranno di Deniz, e Kemal – seppur con grande tristezza – si dirà disposto a fingere di non sapere che sia ... (Superguidatv.it)

Ascolti tv di ieri : Don Matteo 14 - Endless Love | Dati Auditel - giovedì 17 ottobre 2024 - 000. 00% di share. 00%). 00% di audience. 000 spettatori al 0. 00% di share. 000 telespettatori pari al 0. 000. 000. 00%); Pomeriggio Cinque: 0. 00%); My Home My Destiny: 0. Nove: Only Fun – Comico Show, il programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers con i migliori comici italiani ha divertito 0. (Superguidatv.it)