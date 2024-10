Emergenza maltempo a Napoli: il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo ha colpito duramente l’area metropolitana di Napoli, portando a una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presieduta dal prefetto Michele Di Bari. L’incontro si è reso necessario in seguito all’allerta gialla diramata dalla Regione Campania, che ha evidenziato la necessità di garantire risposte tempestive a situazioni di Emergenza verificatasi in diversi comuni. Nel corso della riunione, sono stati esaminati i diversi episodi critici che hanno coinvolto la regione. Situazioni di Emergenza lungo la penisola sorrentina Uno degli eventi più significativi è stato il verificarsi di smottamenti di costoni nella penisola sorrentina. Questa problematica ha avuto un impatto diretto sulla viabilità, in particolare sulla strada che connette Vico Equense a Positano e Meta di Sorrento, in località Tordigliano. Gaeta.it - Emergenza maltempo a Napoli: il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilha colpito duramente l’area metropolitana di, portando a una riunione delpresieduta dalMichele Di Bari. L’incontro si è reso necessario in seguito all’allerta gialla diramata dalla Regione Campania, che ha evidenziato la necessità di garantire risposte tempestive a situazioni diverificatasi in diversi comuni. Nel corso della riunione, sono stati esaminati i diversi episodi critici che hanno coinvolto la regione. Situazioni dilungo la penisola sorrentina Uno degli eventi più significativi è stato il verificarsi di smottamenti di costoni nella penisola sorrentina. Questa problematica ha avuto un impatto diretto sulla viabilità, in particolare sulla strada che connette Vico Equense a Positano e Meta di Sorrento, in località Tordigliano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

