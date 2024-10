Elezioni regionali, Monia Guidi (Forza Italia) fa esordio nella sua Bellaria. "Serve un sistema meno Bologna centrico" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla sua Bellaria Igea Marina giovedì sera (17 ottobre) è partita la campagna elettorale di Monia Guidi, candidata alle Elezioni regionali del 17 e 18 novembre nelle fila di Forza Italia. Numerosi coloro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla candidata, a partire dal primo Riminitoday.it - Elezioni regionali, Monia Guidi (Forza Italia) fa esordio nella sua Bellaria. "Serve un sistema meno Bologna centrico" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla suaIgea Marina giovedì sera (17 ottobre) è partita la campagna elettorale di, candidata alledel 17 e 18 novembre nelle fila di. Numerosi coloro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla candidata, a partire dal primo

Elezioni regionali - Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati : "Proposta politica di qualità" - Fratelli d’Italia ha presentato i propri candidati per le prossime elezioni regionali alla presenza della deputata Alice Buonguerrieri. I candidati sono Maria Gabriella Di Pentima, Massimiliano Pompignoli, Luca Pestelli e Stefano Spinelli. Ecco le osservazioni e le proposte dei candidati, a... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - si parla di transizione energetica e porto con de Pascale : "Grande sfida per il futuro della città" - Lunedì alle ore 21 alla Compagnia Portuale in via Antico Squero 7 a Ravenna, il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale si confronterà con la comunità delle imprese e del lavoro del settore portuale ed energetico, in merito alle sue proposte programmatiche su... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - c'è l'allerta meteo rossa : slitta l'evento di de Pascale "Cara Romagna" - A causa dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, attiva sul territorio dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte di sabato, l’evento "Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto", organizzato dal candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de... (Forlitoday.it)