E se usassimo il Ddt per debellare la dengue?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Ddt (diclorodifeniltricloroetano) è stato uno degli insetticidi più utilizzati nel XX secolo per il controllo delle zanzare vettori della malaria. Introdotto negli anni '40, ha inizialmente avuto un enorme successo nella riduzione delle popolazioni di zanzare, portando a una significativa diminuzione dei casi di malaria in molte parti del mondo, inclusa l'Italia. Tuttavia, questo apparente successo è stato alla fine vanificato a causa dell'insorgere della resistenza nelle popolazioni di zanzare; non avremmo avuto il successo che abbiamo avuto, se, in contemporanea al Ddt, non si fossero eliminati i siti di riproduzione del vettore della malaria. In Italia, come in molte altre regioni, si sono infatti registrati casi sempre più diffusi di resistenza al Ddt, comunemente osservata in specie come Anopheles labranchiae, uno dei principali vettori.