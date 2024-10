Donna muore dopo volo dal quarto piano di un palazzo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una Donna di 53 anni ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone di un'abitazione al quarto piano di un condominio di via Grotta a San Nicola la Strada. La tragedia si è consumata nella notte. A fare la macabra scoperta è stato uno dei condomini che ha trovato il corpo senza vita della Casertanews.it - Donna muore dopo volo dal quarto piano di un palazzo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unadi 53 anni ha perso la vitaessere caduta dal balcone di un'abitazione aldi un condominio di via Grotta a San Nicola la Strada. La tragedia si è consumata nella notte. A fare la macabra scoperta è stato uno dei condomini che ha trovato il corpo senza vita della

Pescara : donna di 50 anni in gravi condizioni dopo un investimento sul lungomare - Testimonianze segnalano che il veicolo, dopo l’impatto, si è allontanato rapidamente dal luogo della collisione. Una donna di 50 anni è stata investita da un’automobile mentre si trovava sul lungomare Nord del capoluogo adriatico. Molteplici pattuglie hanno perquisito l’area circostante per raccogliere informazioni e testimonianze, sperando che qualcuno possa fornire indizi utili. (Gaeta.it)

Dopo il frontale finisce con l'auto nel fosso : ferita una donna - . Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Padova, due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di una donna ferita trasportata in ospedale non in pericolo di. Incidente stradale ieri sera 16 ottobre alle 20,30 a Villanova di Camposampiero. (Padovaoggi.it)

La statua della Madonna che torna in chiesa dopo 99 anni - Dopo ben 99 anni tornerà in chiesa la statuetta della Madonnina di Capo d'Orlando. L'opera era stata ritrovata nel 2011 pur rimanendo nella mani di un privato che oggi l'ha finalmente riconsegnata al vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. Quest'ultimo l'ha poi affidata a don Nello... (Messinatoday.it)