Deadpool & Wolverine – L’iconico costume marrone e oro di Wolverine è stato incredibilmente costoso da realizzare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine è stato ricco di Easter Eggs che sono stati sparati rapidamente sullo schermo – ma sapevate che una di queste è costata al film 100.000 dollari? Proprio così: una nuova intervista sulla produzione di Deadpool 3 rivela che il costume marrone e oro che il Wolverine di Hugh Jackman ha indossato sullo schermo per pochi secondi è costato 100.000 dollari! I fan della Marvel aspettano di vedere quel costume su Jackman da quando ha iniziato a interpretare Wolverine in X-Men (2000), quindi capiamo il desiderio di realizzarlo, ma anche il fan più accanito probabilmente metterebbe in dubbio il rapporto costi/benefici di questa decisione “C’erano un sacco di varianti di Wolverine. Nerdpool.it - Deadpool & Wolverine – L’iconico costume marrone e oro di Wolverine è stato incredibilmente costoso da realizzare Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ricco di Easter Eggs che sono stati sparati rapidamente sullo schermo – ma sapevate che una di queste è costata al film 100.000 dollari? Proprio così: una nuova intervista sulla produzione di3 rivela che ile oro che ildi Hugh Jackman ha indossato sullo schermo per pochi secondi è co100.000 dollari! I fan della Marvel aspettano di vedere quelsu Jackman da quando ha iniziato a interpretarein X-Men (2000), quindi capiamo il desiderio di realizzarlo, ma anche il fan più accanito probabilmente metterebbe in dubbio il rapporto costi/benefici di questa decisione “C’erano un sacco di varianti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eagle Pictures : da Deadpool & Wolverine a Borderlands - tutte le novità Home Video di novembre 2024 - Dal 13 novembre sarà disponibile “BORDERLANDS” di Eli Roth, in uscita nei formati DVD, BLU-RAY, 4K (BD 4K + BD HD) e in due fantastiche STEELBOOK 4K. Tutti i formati sono arricchiti da irresistibili contenuti extra. Al centro della vicenda troviamo Lilith, una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, costretta a tornare, a malincuore, su Pandora, il suo pianeta natale che è il ... (Game-experience.it)

Kraven The Hunter – il film ha un rating più sanguinoso e violento di Deadpool e Wolverine - Kraven il cacciatore uscirà nelle sale il 13 dicembre. Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) guida un cast che comprende Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo della sacerdotessa voodoo Calypso, Fred Hechinger (Gladiator II) nel ruolo del fratellastro di Kraven, Dmitri Smerdyakov/il Camaleonte, Russell Crowe (L’esorcista del Papa) nel ruolo del padre di Kraven, Nikolai Kravinoff, Christopher ... (Nerdpool.it)

Kraven il Cacciatore è più violento di Deadpool & Wolverine? Per la censura inglese sì - Era scontato che Kraven - Il cacciatore ricevesse negli USA un divieto ai 17 anni, "Restricted", ma non è scontato che quella fascia si traduca in un "18" in Inghilterra. Eppure è successo per il film di J.C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson. (Comingsoon.it)