Ilgiorno.it - Datacenter, la Giunta ha detto sì. Microsoft è sempre più vicina

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Approvata inla bozza del Piano attuativo suldiche sorgerà nell’area dell’ex Postal Market di San Bovio, concludendo così la prima fase di un lungo percorso durato cinque anni di progettazione e due di approvazioni presso il ministero dell’Ambiente. Salutato come una grande opportunità per il territorio di Peschiera e fortemente voluto dalla precedente Amministrazione targata Moretti, nonostante le prime perplessità sul possibile impatto ambientale il piano ha incassato l’approvazione anche della nuova maggioranza di governo, con la sola astensione di Paola Baratelli, assessore all’Ambiente in quota Alleanza Verdi Sinistra.