Dai trasporti alla scuola, è venerdì nero degli scioperi: lo stop nelle principali città (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo il weekend difficile dei treni, giornata complicata per chi si muove con i mezzi pubblici: cosa succede da Milano a Catania E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici, alla Sbircialanotizia.it - Dai trasporti alla scuola, è venerdì nero degli scioperi: lo stop nelle principali città Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo il weekend difficile dei treni, giornata complicata per chi si muove con i mezzi pubblici: cosa succede da Milano a Catania E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai, e dopo il weekend difficile dei treni, questo18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dai trasporti alla scuola - è venerdì nero degli scioperi : lo stop nelle principali città - 59. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici, alla luce delle 24 ore di stop proclamate dai ... (Webmagazine24.it)

Dai trasporti alla scuola - è venerdì nero degli scioperi : lo stop nelle principali città - (Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. 59. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici, alla luce delle 24 ore di stop proclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas da mezzanotte alle 23. (Periodicodaily.com)

Traffico - bus pieni - studenti a piedi. La scuola inizia con il caos trasporti - "Gli autobus - spiega in una nota At - sono programmati per arrivare nella fascia 7:30/7:45, ma le code fanno accumulare ritardi e spesso arrivano intorno alle 7:50-8:05". M. Non tarda ad arrivare la risposta di Autolinee Toscane, che spiega come la causa dei disagi sia semplice e non dipendente dall’azienda: il traffico. (Lanazione.it)