Crotone allerta meteo livello arancione il 19 ottobre

A seguito dell'allerta livello arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 19 ottobre, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. E' stata disposta a scopo precauzionale la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 19 ottobre. Disposta la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. E' stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 19 ottobre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione e di limitare gli spostamenti.

