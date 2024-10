Cortina d’Ampezzo, una proposta per un museo olimpico che celebri la storica edizione del 1956 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Cortina d’Ampezzo, conosciuta come la Regina delle Dolomiti, si prepara a celebrare un’importante eredità sportiva in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Enrico Ghezze, un ampezzano appassionato di sport e architetto, ha lanciato un’iniziativa che ha già catturato l’attenzione degli abitanti e degli appassionati di storia sportiva: la creazione di un museo olimpico dedicato ai Giochi del 1956, primo evento olimpico organizzato in Italia e trasmesso in televisione. L’importanza storica dei Giochi Olimpici di Cortina I Giochi Olimpici del 1956 a Cortina d’Ampezzo rappresentano un momento cruciale nella storia dello sport italiano e internazionale. Gaeta.it - Cortina d’Ampezzo, una proposta per un museo olimpico che celebri la storica edizione del 1956 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, conosciuta come la Regina delle Dolomiti, si prepara a celebrare un’importante eredità sportiva in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Enrico Ghezze, un ampezzano appassionato di sport e architetto, ha lanciato un’iniziativa che ha già catturato l’attenzione degli abitanti e degli appassionati di storia sportiva: la creazione di undedicato ai Giochi del, primo eventoorganizzato in Italia e trasmesso in televisione. L’importanzadei Giochi Olimpici diI Giochi Olimpici delrappresentano un momento cruciale nella storia dello sport italiano e internazionale.

