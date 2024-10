Civitavecchia Carmela Ion uccisa in un parcheggio alla stazione | fermato un uomo

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna aveva 56 anni, sul corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza. L’omicidio è avvenuto a. Una donna di 56 anni, Camelia Ion, è stata trovata morta in unvicinoferroviaria di, in provincia di Roma. Si tratterebbe di un omicidio avvenuto intorno alle 2.30 di notte in via Sofia De Filippi Mariani. Gli inquirenti in poche ore hannoun 41enne rumeno, senza fissa dimora.Ion è stataSecondo quanto rilevato dal medico legale, il corpo della donna presentava evidenti segni di violenza. Una delle ipotesi è che la 56enne, anche lei senza fissa dimora, possa essere stata soffocata, ma la certezza arriverà solo con l’autopsia. L’al momento si trova in carcere. Sarà ascoltato dagli inquirenti, in attesa della convalida dell’arresto.