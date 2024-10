Biccy.it - Chiara e TrigNO di Amici sono una coppia: la reazione della fidanzata di lui

(Di venerdì 18 ottobre 2024)e il colpo di scena che non ti aspetti: ad24 è nata una nuova. La ballerina e il cantante hanno iniziato ad annusarsi da giorni e nel quotidiano andato in onda oggi abbiamo visto proprio un loro avvicinamento fatto di sguardi, frasi non dette, complicità e fughe dalle telecamere per avere un po’ di privacy (e magari darsi un bacio, chissà). Una simpatia probabilmente preannunciata daalla suaEge Senni Monaco, dato che i due proprio ieri hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Quando entri ad #24: pic.twitter.com/SdqeTiRkrA —NEWS (@inews) October 17, 2024 Su TikTok, invece, Ege Senni Monaco ha condiviso uno screen in cui è evidenziata la scritta: “tutti gli uominibugiardi“. Ege Senni Monaco, chi è ladihttps://t.co/OzNpxJnzJ2 #24 — BICCY.