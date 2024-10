Change is good, crediamo nel cambiamento e cerchiamo di promuoverlo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Change is good è il nome del manifesto valoriale in cui GQ ha deciso di riconoscersi. crediamo nel cambiamento, lo raccontiamo e, quando riusciamo, cerchiamo di favorirlo e promuoverlo. Per questo numero speciale abbiamo deciso di declinare i benefici del cambiamento in tre filoni. Il primo è dedicato a come sta cambiando e perché questo giornale. Il secondo è dedicato a quello che secondo noi è uno dei grandi temi di quest’epoca ed è strettamente connesso col racconto delle nuove generazioni che facciamo in queste pagine: rimettere al centro la cura di se stessi, sia fisica che mentale. Perché, sembra banale ripeterlo, meglio conosciamo noi stessi, pregi, difetti, talenti, punti deboli, e più cose facciamo per ricercare il benessere a tutti i livelli, meglio stiamo con gli altri. Gli altri, appunto: ed eccoci al terzo filone. Gqitalia.it - Change is good, crediamo nel cambiamento e cerchiamo di promuoverlo Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)isè il nome del manifesto valoriale in cui GQ ha deciso di riconoscersi.nel, lo raccontiamo e, quando riusciamo,di favorirlo e. Per questo numero speciale abbiamo deciso di declinare i benefici delin tre filoni. Il primo è dedicato a come sta cambiando e perché questo giornale. Il secondo è dedicato a quello che secondo noi è uno dei grandi temi di quest’epoca ed è strettamente connesso col racconto delle nuove generazioni che facciamo in queste pagine: rimettere al centro la cura di se stessi, sia fisica che mentale. Perché, sembra banale ripeterlo, meglio conosciamo noi stessi, pregi, difetti, talenti, punti deboli, e più cose facciamo per ricercare il benessere a tutti i livelli, meglio stiamo con gli altri. Gli altri, appunto: ed eccoci al terzo filone.

