Campiglia Marittima sott'acqua per il maltempo, uomo travolto dal fiume si salva aggrappandosi ai cartelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) La furia delle piogge ha scaricato oltre 170 mm d’acqua in poche ore su Campiglia Marittima, provocando gravi allagamenti e danni Notizie.virgilio.it - Campiglia Marittima sott'acqua per il maltempo, uomo travolto dal fiume si salva aggrappandosi ai cartelli Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La furia delle piogge ha scaricato oltre 170 mm d’in poche ore su, provocando gravi allagamenti e danni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livornese : fiume Cornia rompe gli argini - allagamenti e salvataggi a Campiglia Marittima - Tra le azioni di emergenza, era stata avviata l’evacuazione di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) a scopo precauzionale, ma successivamente l’operazione è stata sospesa grazie al miglioramento delle condizioni. Nonostante l’allarme, il maltempo ha iniziato a concedere una tregua nelle prime ore del mattino, permettendo alle autorità di monitorare la situazione e pianificare ... (Thesocialpost.it)

Insetti in cucina e precarie condizioni igienico-sanitarie - chiuso ristorante a Campiglia Marittima - In particolare, i militari del'Arma hanno riscontrato criticità e irregolarità. Continuano i controlli dei carabinieri del Nas per verificare il rispetto della normativa in materia di igiene e della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici della costa degli Etruschi. (Livornotoday.it)

Pd - Elly Schlein in Toscana : alla festa de l’Unità di Abbadia San Salvatore e a Campiglia Marittima. Il rebus Renzi - . Giovedì 29 agosto 2024, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Toscana: alle 16:30 al Giardino del Club71 di Abbadia San Salvatore (SI), nella cornice della Festa de l’Unità locale, e alle 21:30 all’intervista promossa dall’associazione Amacampigliamarittima, in collaborazione con “Il Tirreno“ e con il contributo di Castagneto Banca 1910, a Villa Mussio a Campiglia ... (Firenzepost.it)