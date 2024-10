C. Benedetti (Danieli), investiremo 572milioni per sostenibilità (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo in programma 572 milioni di investimenti nell'arco temporale di cinque anni in progetti per l'efficientamento energetico degli impianti e per il recupero degli scarti: il più rilevante di questi progetti è il Digital Green Plant, una linea che ci permetterà di produrre 700mila tonnellate di acciai speciali l'anno, ma pensando alla sostenibilità che ci sta a cuore". Lo ha riferito oggi Camilla Benedetti, vicepresidente del Gruppo Danieli e presidente di Abs, Acciaierie Bertoli Safau, parlando a margine della presentazione dei dati di bilancio del colosso dell'acciaio con sede in Friuli. "Il cuore di questo progetto - ha spiegato - è un forno digitale automatizzato, alimentato con energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Quotidiano.net - C. Benedetti (Danieli), investiremo 572milioni per sostenibilità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo in programma 572 milioni di investimenti nell'arco temporale di cinque anni in progetti per l'efficientamento energetico degli impianti e per il recupero degli scarti: il più rilevante di questi progetti è il Digital Green Plant, una linea che ci permetterà di produrre 700mila tonnellate di acciai speciali l'anno, ma pensando allache ci sta a cuore". Lo ha riferito oggi Camilla, vicepresidente del Gruppoe presidente di Abs, Acciaierie Bertoli Safau, parlando a margine della presentazione dei dati di bilancio del colosso dell'acciaio con sede in Friuli. "Il cuore di questo progetto - ha spiegato - è un forno digitale automatizzato, alimentato con energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

