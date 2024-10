Autista di bus salva padre e figlio intrappolati nell’auto durante il nubifragio – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) SIENA – Un gesto che ha permesso probabilmente di evitare guai seri a un padre e a un figlio rimasti bloccati in auto dal diluvio a Siena nella giornata del 17 ottobre. È stato un salvataggio in piena regola nel mezzo del nubifragio che nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, ha violentemente colpito Siena. È quello che ha visto protagonista un’Autista di Autolinee Toscane in servizio sulla linea urbana s10 nel quartiere di San Miniato, nella zona nord della città. Alle 19.45 su Siena si era infatti abbattuta una forte pioggia con strade che si sono allagate rapidamente, costringendo gli automobilisti a fermarsi lungo la strada. L’Autista alla guida del bus, mentre percorreva a scendere una via Aldo Moro già invasa dall’acqua, ha incrociato un’auto privata, una Fiat Punto, ferma lungo la carreggiata con il motore in panne a causa dell’acqua. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SIENA – Un gesto che ha permesso probabilmente di evitare guai seri a une a unrimasti bloccati in auto dal diluvio a Siena nella giornata del 17 ottobre. È stato untaggio in piena regola nel mezzo delche nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, ha violentemente colpito Siena. È quello che ha visto protagonista un’di Autolinee Toscane in servizio sulla linea urbana s10 nel quartiere di San Miniato, nella zona nord della città. Alle 19.45 su Siena si era infatti abbattuta una forte pioggia con strade che si sono allagate rapidamente, costringendo gli automobilisti a fermarsi lungo la strada. L’alla guida del bus, mentre percorreva a scendere una via Aldo Moro già invasa dall’acqua, ha incrociato un’auto privata, una Fiat Punto, ferma lungo la carreggiata con il motore in panne a causa dell’acqua.

Padre e figlio bloccati nel fango - salvati dall’autista del bus - All’interno un uomo e un bambino di circa 5/6 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo. L’autista alla guida del bus, mentre percorreva a scendere una via Aldo Moro già invasa dall’acqua, ha incrociato la Fiat Punto con il motore in panne a causa dell’acqua. Capita che gli autisti vengano tirati in ballo dagli utenti per incomprensioni in situazioni di difficoltà. (Lanazione.it)

