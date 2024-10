Donnaup.it - Appello d’amore: educate i bambini ad essere felici, non perfetti!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Siamo donne, figlie, mamme, nonne, zie e il nostro cuore non è mai sordo di fronte ad un. Non resteremo insensibili difronte all’accorato invito ad educare iallatà, lasciandoli vivere lontano da ambizioni di perfezione ed efficienza. Questo non solo per il loro bene, ma anche per il nostro. Mentre formiamo i nostri figli, infatti, plasmiamo anche anche noi stesse: la pedagogia, perincisiva, si basa sull’esempio! Forse però è il caso di approfondire meglio le dinamiche psicologiche alla base di questa teoria. Pronte? via!ad, non! Gli anni dell’infanzia rappresentano il back ground formativo dell’adulto di domani. Idi oggi saranno chiamati a grandi responsabilità per rendere il mondo un posto migliore di quello che noi consegniamo loro.