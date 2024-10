Andrew Garfield posa con il cartonato di Florence Pugh alla première di We Live in Time (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attore ha attirato l'attenzione dei fotografi presentandosi con una figura cartonata della collega, assente all'evento. Andrew Garfield ha colpito fan e addetti ai lavori sul red carpet del BFI London Film Festival per la proiezione di We Live in Time, alla quale si è presentato con una versione leggermente particolare della sua co-star Florence Pugh. L'attrice non ha partecipato alla première londinese ma era presente sotto forma di cartonato, sostenuta proprio dal collega davanti ai fotografi. Garfield ha camminato lungo il tappeto rosso posando per le foto con una sagoma a grandezza naturale di Pugh. Attrice cartonata La foto di Florence Pugh poi resa in forma cartonata sarebbe stata scattata durante una recente proiezione del Movieplayer.it - Andrew Garfield posa con il cartonato di Florence Pugh alla première di We Live in Time Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attore ha attirato l'attenzione dei fotografi presentandosi con una figura cartonata della collega, assente all'evento.ha colpito fan e addetti ai lavori sul red carpet del BFI London Film Festival per la proiezione di Weinquale si è presentato con una versione leggermente particolare della sua co-star. L'attrice non ha partecipatolondinese ma era presente sotto forma di, sostenuta proprio dal collega davanti ai fotografi.ha camminato lungo il tappeto rossondo per le foto con una sagoma a grandezza naturale di. Attrice cartonata La foto dipoi resa in forma cartonata sarebbe stata scattata durante una recente proiezione del

