Gaeta.it - Ancona si prepara alla 10K: sport, legalità e celebrazioni per il 250° anniversario della Guardia di Finanza

Il 20 ottobre 2024, Ancona ospiterà la celebre gara podistica "La 10K di Ancona", un evento atteso e celebrato che attira atleti di grande calibro anche a livello nazionale. Organizzata da S.E.F. Stamura di Ancona A.S.D., la competizione rappresenta un'importante occasione per promuovere valori essenziali come la legalità attraverso lo sport. Inoltre, il Comando Regionale Marche, in collaborazione con le istituzioni locali e l'associazione S.E.F. Stamura, darà vita al 2° Trofeo "Legality Run" e "Fiamme Gialle Marathon Kids", creando una sinergia unica tra sport e educazione civile. Dettagli dell'evento: gara di 10 km e attività per i più giovani La manifestazione principale consisterà in una gara competitiva di 10 chilometri, affiancata da una corsa di 5 chilometri "non competitiva".