Gaeta.it - Ancona: Arrestato un uomo durante tentativo di furto in auto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri mattina, la Squadra Mobile diha effettuato un arresto significativo legato a undi. Gli agenti, impegnati in una vigilanza attiva nella zona di via XXV Aprile, hanno sorpreso undi origini nord africane mentre tentava di introdursi all'interno di un veicolo, in particolare una Volkswagen, parcheggiato lungo la strada. Le operazioni degli agenti in borghese si sono rivelate fondamentali per intervenire tempestivamente e garantire la sicurezza deglimobilisti. L'intervento della poliziail pattugliamento, un ispettore della Sezione Furti e Rapine della Squadra Mobile ha notato l'mentre frugava all'interno dell'vettura. L'agente, a bordo di un'civetta, ha riconosciuto il comportamento sospetto del soggetto, il quale aveva già scavalcato il finestrino per accedere all'abitacolo.