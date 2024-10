Amici 24, scatta il primo “corna gate” di questa edizione? Ecco cosa hanno notato i fan (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha preso il via solo da poche settimane, ma all’interno della scuola potrebbero già essere nate le prime simpatie, generando delle ripercussioni anche all’esterno. È il caso del cantante Trigno, che nonostante solo pochi giorni fa avesse confessato di sentire la mancanza nei confronti della fidanzata (clicca QUI per leggere di chi si tratta), ora potrebbe essere invece interessato ad una sua compagna di classe. Stiamo parlando della ballerina Chiara Bacci, per la quale il cantante potrebbe nutrire un certo interesse, come notato anche dai fan della trasmissione, che sui social hanno subito fantasticato sulla nascita di questa potenziale coppia, dedicando loro anche degli edit. chiara bacci trigno x sk8er boy fancam Amici24 #Amici24 pic.twitter. Isaechia.it - Amici 24, scatta il primo “corna gate” di questa edizione? Ecco cosa hanno notato i fan Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuovadi, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha preso il via solo da poche settimane, ma all’interno della scuola potrebbero già essere nate le prime simpatie, generando delle ripercussioni anche all’esterno. È il caso del cantante Trigno, che nonostante solo pochi giorni fa avesse confessato di sentire la mancanza nei confronti della fidanzata (clicca QUI per leggere di chi si tratta), ora potrebbe essere invece interessato ad una sua compagna di classe. Stiamo parlando della ballerina Chiara Bacci, per la quale il cantante potrebbe nutrire un certo interesse, comeanche dai fan della trasmissione, che sui socialsubito fantasticato sulla nascita dipotenziale coppia, dedicando loro anche degli edit. chiara bacci trigno x sk8er boy fancam24 #24 pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carolyn Smith - presidente di Giuria a “Ballando con le Stelle” : “Anna Lou è la sorpresa di questa edizione. All’odio social reagisco senza cattiveria. Amici? Ben vengano i programmi in cui c’è il ballo” - E’ lei che organizza tutto, che ha una visione a 360 gradi. Impegnata da anni nella lotta contro il cancro al seno, è stata vittima di attacchi gratuiti sui social. Ben vengano quei programmi televisivi in cui c’è il ballo”. Ha una freschezza e un approccio al ballo molto nuovo”. C’è stato un momento nella loro vita in cui hanno deciso di fare le loro esperienze anche se sono state tante le ... (Superguidatv.it)

Roccabascerana - XIII edizione del premio letterario Amici di Tuoro : riconoscimento alla carriera per Salvatore Carli - Salvatore Carli, ex funzionario della Prefettura di Napoli, noto per il suo pionieristico impegno nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese che gestiscono appalti pubblici. Durante la manifestazione, oltre al programma già annunciato, sarà conferito un riconoscimento alla carriera al dr. (Primacampania.it)

Amici 24 - le Anticipazioni della puntata di domenica 13 ottobre : arriva la prima eliminazione di questa edizione - Ecco tutte le Anticipazioni della terza puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'ex allievo Virginio. (Comingsoon.it)