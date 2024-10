Allerta meteo arancione: scuole chiuse in molti comuni in provincia di Napoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Napoli nella giornata di sabato 19 ottobre 2024 in virtù dell'avviso di Allerta meteo di colore "arancione" diramato dalla Protezione civile regionale per le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana Napolitoday.it - Allerta meteo arancione: scuole chiuse in molti comuni in provincia di Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)in alcunidelladinella giornata di sabato 19 ottobre 2024 in virtù dell'avviso didi colore "" diramato dalla Protezione civile regionale per le zone 1 (Piana campana,, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana

