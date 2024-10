Gaeta.it - Aladin, il musical torna a Monza: un debutto emozionante dieci anni dopo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista del tanto attesodel, sta per partire un nuovo capitolo che segna il ritorno di questo spettacolo sul palco, adalla sua prima apparizione. Scritto da Stefano D’Orazione e accompagnato dalle celebri melodie dei membri dei Pooh, ilpromette di incantare nuovamente il pubblico. Con un allestimento curato dalla Compagnia dell’ORA,è pronto a emozionare gli spettatori del teatro Manzoni diil 20 ottobre. Questo evento non segna solo il rilancio dello spettacolo, ma porta con sé anche un’importante iniziativa sociale a favore dell’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS. il nuovo allestimento delIl nuovo allestimento divanta un’equipe artistica di alto profilo, con Luca Cattaneo alla regia, Ilenia De Rosa per le coreografie e Enrico Galimberti alla direzionee.