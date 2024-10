Al Ridotto in programma una serata dedicata al Palio e alla figura di Nino Franco Visentini (Di venerdì 18 ottobre 2024) È dedicato alle nuove origini del Palio estense il primo appuntamento della rassegna 'Il Palio e Ferrara' in programma lunedì alle 21 al Ridotto del Teatro Comunale. L’incontro aperto al pubblico ha come titolo 'Nino Franco Visentini, la rinascita del Palio da Este Viva a Ente Palio 1967-1973' Ferraratoday.it - Al Ridotto in programma una serata dedicata al Palio e alla figura di Nino Franco Visentini Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È dedicato alle nuove origini delestense il primo appuntamento della rassegna 'Ile Ferrara' inlunedì alle 21 aldel Teatro Comunale. L’incontro aperto al pubblico ha come titolo ', la rinascita delda Este Viva a Ente1967-1973'

