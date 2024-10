Adriano Guarnieri presenta un nuovo requiem dedicato alle vittime di Monte Sole (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il compositore Adriano Guarnieri, noto per la sua profonda sensibilità artistica e la capacità di fondere musica e memoria storica, ha creato un nuovo requiem intitolato “A loro, nel gelido crepuscolo dell’aurora“. Quest’opera rappresenta un omaggio alle vittime dell’eccidio di Monte Sole, avvenuto durante l’occupazione nazifascista della Seconda guerra mondiale. La prima esecuzione di questo tributo sarà parte di una commemorazione significativa, nell’ottantesimo anniversario della Strage di Marzabotto. Il concerto, che si svolgerà il 25 ottobre presso l’Auditorium Manzoni di Bologna, ha suscitato grande attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica. Gaeta.it - Adriano Guarnieri presenta un nuovo requiem dedicato alle vittime di Monte Sole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il compositore, noto per la sua profonda sensibilità artistica e la capacità di fondere musica e memoria storica, ha creato unintitolato “A loro, nel gelido crepuscolo dell’aurora“. Quest’opera rapun omaggiodell’eccidio di, avvenuto durante l’occupazione nazifascista della Seconda guerra mondiale. La prima esecuzione di questo tributo sarà parte di una commemorazione significativa, nell’ottantesimo anniversario della Strage di Marzabotto. Il concerto, che si svolgerà il 25 ottobre presso l’Auditorium Manzoni di Bologna, ha suscitato grande attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un nuovo Requiem di Guarnieri per le vittime di Monte Sole - Nell'ormai lontano 1987 il compositore Adriano Guarnieri si ispirò a Pier Paolo Pasolini e in particolare alla sua "Religione del mio tempo" per l'opera Trionfo della Notte: partendo proprio da lì, da ... (ansa.it)

“A loro, nel gelido crepuscolo dell’aurora”, Requiem di Adriano… - Concerto Venerdì 25 ottobre alle 20.30, Auditorium Manzoni, promosso dal Comune di Bologna, in MEMORIA DELLA STRAGE DI MARZABOTTO 80 ANNI DOPO ... (informazione.it)

Filarmonico. Pietro Borgonovo e Lorenzo Paini protagonisti del penultimo concerto sinfonico della stagione - (di Gianni Schicchi) Riprende la stagione concertistica della Fondazione Arena al Teatro Filarmonico. Venerdì 11 alle ore 20 e sabato 12 alle 17 è in ... (giornaleadige.it)