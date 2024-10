Velvetgossip.it - Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? La conferma

Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di nuovo al centro della cronaca rosa per il loro ritorno di fiamma. La coppia aveva messo fine alla loro relazione solo qualche mese fa dopo un brutto periodo di crisi. Ma adesso il peggio sembra essere superato. Eccoli di nuovo felici con il nuovo arrivato in famiglia. Dopo la tempesta c’è sempre l’arcobaleno, si dice ed è proprio quello che è successo tra. La coppia che solo qualche mese fa aveva annunciato la separazione aveva dato qualche segnale di vicinanza nell’ultimo periodo. Adesso è arrivata lacon il nuovo scatto in dolce compagnia, cheil ritorno di fiamma.: ritorno di fiamma?, foto Instagram – VelvetGossipNonstati anni semplici per la coppia formata da