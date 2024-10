“Visto? È strano…”. Affari tuoi, la ‘partita dei record’ finisce male per Stefano De Martino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Affari tuoi di Stefano De Martino sbanca gli ascolti ma continua a essere al centro delle polemiche: è tutto vero, si chiede il pubblico? Ma andiamo con ordine. Protagonista dell’ultima puntata di Affari tuoi la Regione Puglia rappresentata da Francesca. Da Locorotondo (Bari), lavora nella sartoria familiare ed è sposata con il fidanzato storico Simone che l’ha accompagnata in studio. Una partita clamorosa quella di Francesca, tanto che lo stesso conduttore ha parlato di “partita da record”. È infatti iniziata con l’eliminazione di 5 pacchi blu, poi quello da 300mila euro. Ed è quindi cominciato il tira e molla col dottore. Prima offerta di 30mila rifiutata. La coppia ha tritato l’assegno ed è andata avanti. Leggi anche: “Mi hai delusa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)diDesbanca gli ascolti ma continua a essere al centro delle polemiche: è tutto vero, si chiede il pubblico? Ma andiamo con ordine. Protagonista dell’ultima puntata dila Regione Puglia rappresentata da Francesca. Da Locorotondo (Bari), lavora nella sartoria familiare ed è sposata con il fidanzato storico Simone che l’ha accompagnata in studio. Una partita clamorosa quella di Francesca, tanto che lo stesso conduttore ha parlato di “partita da record”. È infatti iniziata con l’eliminazione di 5 pacchi blu, poi quello da 300mila euro. Ed è quindi cominciato il tira e molla col dottore. Prima offerta di 30mila rifiutata. La coppia ha tritato l’assegno ed è andata avanti. Leggi anche: “Mi hai delusa”.

Affari Tuoi - Francesca trova tutti i pacchi blu ma non vince granché : tonfo in studio - 000 e 30. compagni di scuola, quindi poi a dicembre ho ceduto. Ad ogni modo, non si è approfondito l'accaduto. Considerato l'inizio di questa avventura piena di speranza, il finale non è stato all'altezza delle aspettative del pubblico e della concorrente. Stanno insieme praticamente da una vita, precisamente da 19 anni! Pur essendo nato a Taranto, Simone vive a Modena e si sono conosciuti ... (Tvpertutti.it)