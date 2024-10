Lanazione.it - Vicchio, al via la nuova stagione Teatro Giotto: parte la campagna abbonamenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Al via martedì 26 novembre la2024/25 deldi. Un programma di otto appuntamenti con prosa e musica fino al 23 marzo. Caterina Guzzanti, Nancy Brilli, Edoardo Prati, Paolo Nani, Massimo Dapporto, Gli Omini sono tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale die la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Anche per la2024/2025 ilpresenta un programma con autori ed interpreti di spessore nazionale per una proposta culturale che si rivolge ad un’ampia platea di spettatori. I vecchipossono essere rinnovati fino a sabato 2 novembre. Per i nuovici sarà tempo da lunedì 4 ottobre a sabato 16 novembre.