Via i lavori di forestazione delle aree verdi Il Comune | Una gestione resiliente degli spazi urbani

JESI - Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di forestazione nelle aree verdi cittadine, sostenuti dalla Fondazione Alberitalia Ets attraverso "Parco Italia" a cui ha aderito il Comune di Jesi. Parco Italia è un programma nazionale di afforestazione, riforestazione

La riforestazione di Saronno. Arrivano oltre mille alberi in tre diverse aree della città - Il progetto Smartland del Saronnese, cui lavoriamo con Caronno, Gerenzano e Turate, nei prossimi anni consentirà di ampliare gli interventi a livello sovracomunale. Si tratta delle aree di via Venezia, via Giovanni XXIII-Monte Pogdora e via Rezia. Sono i dati salienti dell’accordo tra l’Amministrazione comunale e Ferrovie Nord nell’ambito del progetto “Piantalalì“ per la realizzazione di zone ... (Ilgiorno.it)