Udc Benevento, il commissario Verga: "Sanità campana allo sfascio" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota stampa del commissario provinciale dell'Udc di Benevento Antonio Verga: "I cittadini campani reclamano il cambiamento: De Luca ha portato la Sanità allo sfascio! La Morgante tace, mentre giungono segnalazioni che il management mortifica le professionalità interne. L'UdC chiede l'urgente l'intervento del Ministro, per mettere fine al mal costume e agli abusi mente invoca l'intervento degli organi preposti per riportare giustizia ed equità. Non è certo l'etica Aristotele che assegna alle persone ciò che meritano e ciò che è a loro dovuto, in base al loro contributo, a guidare le scelte sul personale operate dal San Pio di Benevento ma impera, una modalità censurabile del menagement. Purtroppo questo modo di procedere è comune nelle strutture ospedaliere della Campania che De Luca ha portato allo sfascio totale.

