Trafficanti di uomini. I viaggi a 4-6mila euro e la telefonata alla Ong per la barca alla deriva

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di NicolaPalma "Sosa rischio ribaltamento!! Alarm Phone è stato allertato da una grande: trasportava circa 145 persone. La comunicazione è molto difficile, ma crediamo che si trovino nella zona Sar dell’Egitto e a sud di Creta. Dicono che stanno annegando. Le autorità sono informate: salviamoli!!!". È il 24 marzo 2024: l’organizzazione non governativa Alarm Phone condivide sul suo profilo X la cronologia delle richieste di soccorso arrivate da unadi colore blu partita tre giorni prima dLibia con 145 persone a bordo.fine, i volontari della ong non riusciranno a raggiungere il natante, che verrà per fortuna intercettato da un mercantile, la Gamma Star. Con un lieto fine: migranti salvati e riportati in Egitto.