Tentato furto di un cancello a Centocelle: arrestati cinque uomini dai carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Centocelle, un audace tentativo di furto ha preso di mira il mercato rionale "Tutti Insieme" in viale della Primavera. Nella notte, un gruppo di ladri ha Tentato di rubare un cancello in ferro, ma l'azione è stata bloccata grazie all'intervento tempestivo dei residenti e delle forze dell'ordine. Il volto del crimine nell'area ha catturato l'attenzione della comunità locale, sottolineando l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e autorità. Residenti mobilitati per segnalare il crimine La sequenza di eventi scatenanti è iniziata poco dopo l'alba, quando alcuni abitanti di viale della Primavera sono stati svegliati da rumori insoliti provenienti dall'area del mercato. Con una rapida decisione, hanno contattato il numero di emergenza 112, allertando i carabinieri.

