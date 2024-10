Tempi lunghi per riaprire il ponte. Bisogna demolire e ricostruire (Di giovedì 17 ottobre 2024) MAGENTA (Milano) Quando riaprirà la passerella ciclopedonale di viale Piemonte? Se lo chiedono i cittadini, soprattutto chi percorre tutti i giorni il tratto tra Magenta e la frazione di pontenuovo. Il vicesindaco Enzo Tenti spiega che il ripristino della passerella richiede un intervento più complesso della sola sostituzione di assi rotte e quindi i Tempi si allungano. "La chiusura del ponte – afferma Tenti – come ho spiegato più volte, si è resa necessaria in seguito a una serie di ispezioni effettuate a luglio, dopo la segnalazione di assi rotte. Le verifiche però hanno evidenziato un problema ben più grave: una parte delle fondamenta del ponte risulta pesantemente compromessa. Ilgiorno.it - Tempi lunghi per riaprire il ponte. Bisogna demolire e ricostruire Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) MAGENTA (Milano) Quando riaprirà la passerella ciclopedonale di viale Piemonte? Se lo chiedono i cittadini, soprattutto chi percorre tutti i giorni il tratto tra Magenta e la frazione dinuovo. Il vicesindaco Enzo Tenti spiega che il ripristino della passerella richiede un intervento più complesso della sola sostituzione di assi rotte e quindi isi allungano. "La chiusura del– afferma Tenti – come ho spiegato più volte, si è resa necessaria in seguito a una serie di ispezioni effettuate a luglio, dopo la segnalazione di assi rotte. Le verifiche però hanno evidenziato un problema ben più grave: una parte delle fondamenta delrisulta pesantemente compromessa.

