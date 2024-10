Sport.quotidiano.net - Serie D: ieri il recupero della 6ª giornata. Gli ex fanno volare il Lentigione a casa del San Marino

(Di giovedì 17 ottobre 2024) SAN3 SAN(3-5-2): Branduani; Biguzzi, Pasa, Lomolino; Mereghetti, Toure (19’ st Tenkorang), Haruna, Arcopinto (34’ st Miglietta), Di Lauro; D’Agostino, Giometti (19’ st Sensoli). A disp.: Rinaldini, Mambelli, Muro, Maggioli, Patarnello, Zammarchi. All.: Cascione.(3-5-2): Gasperini; Lombardi, Nava, Cortesi (7’ st Bocchialini); De Marco (31’ st Grieco), Nappo (23’ st Capiluppi), Sabba (43’ st Pari), Battistello, Gobbo (23’ st Bonetti); Alessandrini, Pastore. A disp.: Delti, Manzotti, Masetti, Martini. All.: Cassani. Arbitro: Iurino di Venosa (Graziano e Gjni di Vicenza). Reti: 25’ st Sabba (rig.), 33’ st Biguzzi, 39’ st Alessandrini, 44’ st Lombardi. Note: ammoniti Nappo, Branduani, Sabba, De Marco, Arcopinto, D’Agostino. Espulso Haruna, 5’ st per doppia ammonizione.