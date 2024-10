Sci alpino: Sofia Goggia si allena in Val Senales (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sofia Goggia prosegue in Val Senales gli allenamenti per recuperare dalla frattura scomposta della tibia subita in discesa lo scorso febbraio “Ciao fans, top”, scrive l’azzurra, convocata a scopo riabilitativo per un allenamento programmato fino a domani, venerdì 18 ottobre, per testare la tenuta del ginocchio. Sci alpino: Sofia Goggia si allena in Val Senales SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)prosegue in Valglimenti per recuperare dalla frattura scomposta della tibia subita in discesa lo scorso febbraio “Ciao fans, top”, scrive l’azzurra, convocata a scopo riabilitativo per unmento programmato fino a domani, venerdì 18 ottobre, per testare la tenuta del ginocchio. Scisiin ValSportFace.

Sci alpino - Goggia e Nicol Delago si allenano in Val Senales : corsa contro il tempo verso la Coppa del Mondo - Goggia si era fatta male il 5 febbraio riportando una grave frattura a tibia e malleolo, mentre Delago si è procurata la frattura scomposta della clavicola destra a metà settembre dopo una caduta a Ushuaia. Le tre specialiste dei pali stretti verranno seguite in questi giorni sulle nevi altoatesine dall’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e dal tecnico Giancarlo Bergamelli. (Oasport.it)