Gaeta.it - San Siro si trasforma in un club: Gabry Ponte annuncia il suo live il 28 giugno 2025

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’atteso evento “SanDance”, previsto per il 28, segnerà una pietra miliare nella storia del celebre stadio milanese., uno dei DJ e produttori più ascoltati al mondo, si prepara a portare la sua musica nel noto impianto,ndolo per la prima volta in un. Questa iniziativa rappresenta non solo un sogno diventato realtà per, ma anche una novità nel panorama della musica dal vivo in Italia.: un artista in continua evoluzione, originario di Torino e noto per essere stato parte degli Eiffel 65, ha percorso una carriera che unisce creatività e innovazione. A 20 anni, quando ha iniziato a mixare dischi in piccoli, di certo non avrebbe mai immaginato di esibirsi in uno stadio iconico come San