Robot contro Umani nel folle trailer di The Electric State

I fratelli Russo sono tornati. Netflix quest'oggi ha svelato il folle teaser trailer di The Electric State, il film in arrivo in piattaforma da marzo 2025. Dopo aver deliziato il mondo con i capitoli dell'MCU più amati dai fan Marvel, e presentato al mondo l'universo narrativo noto come Citadel (la recensione di Citadel: Diana è qui), Joe ed Anthony Russo sono pronti a mostrare i muscoli con uno sci-fi movie dai toni molto easy, tra tematiche sociali importanti e quel pizzico di umorismo che non guasta mai. The Electric State è ambientato in una sorta di versione retrò degli anni novanta dove i Robot senzienti che un tempo servivano pacificamente gli Umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita. I Robot hanno perso la libertà. Gli Umani hanno perso la connessione.

