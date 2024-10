Rientro in Italia per quattro migranti dall’Albania: le nuove disposizioni sui trasferimenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, quattro migranti a bordo della nave Libra della Marina Militare Italiana hanno iniziato il processo di Rientro in Italia. Questo evento segna un’importante fase nella gestione dei flussi migratori e rivela le complessità e le sfide affrontate dalle autorità nel tentativo di garantire sicurezza e umanità durante le operazioni di soccorso. Due dei migranti rientranti sono minori e gli altri due sono considerati vulnerabili, condizioni che hanno determinato la loro esclusione dai trasferimenti nel centro di accoglienza in Albania. Dettagli sul trasferimento dei migranti Il trasferimento dei migranti in Albania è parte di un programma che permette l’accoglienza di persone provenienti da paesi ritenuti sicuri. Gaeta.it - Rientro in Italia per quattro migranti dall’Albania: le nuove disposizioni sui trasferimenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente,a bordo della nave Libra della Marina Militarena hanno iniziato il processo diin. Questo evento segna un’importante fase nella gestione dei flussi migratori e rivela le complessità e le sfide affrontate dalle autorità nel tentativo di garantire sicurezza e umanità durante le operazioni di soccorso. Due deirientranti sono minori e gli altri due sono considerati vulnerabili, condizioni che hanno determinato la loro esclusione dainel centro di accoglienza in Albania. Dettagli sul trasferimento deiIl trasferimento deiin Albania è parte di un programma che permette l’accoglienza di persone provenienti da paesi ritenuti sicuri.

