Riapertura delle iscrizioni al progetto “La casa ti assiste”: un’alternativa al ricovero per anziani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progetto “La casa ti assiste” torna ad accettare iscrizioni, offrendo un’opzione innovativa per gli anziani non autosufficienti che desiderano mantenere un legame con il proprio ambiente domestico. Questa iniziativa rappresenta una valida soluzione per le famiglie, permettendo agli anziani di ricevere assistenza personalizzata all’interno della propria abitazione, piuttosto che in una struttura residenziale. Finanziato attraverso i fondi del PNRR, il progetto contempla anche interventi di riqualificazione degli spazi abitativi e l’implementazione di tecnologie domotiche, adattando le case alle esigenze specifiche dei beneficiari. Gaeta.it - Riapertura delle iscrizioni al progetto “La casa ti assiste”: un’alternativa al ricovero per anziani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il“Lati” torna ad accettare, offrendo un’opzione innovativa per glinon autosufficienti che desiderano mantenere un legame con il proprio ambiente domestico. Questa iniziativa rappresenta una valida soluzione per le famiglie, permettendo aglidi riceverenza personalizzata all’interno della propria abitazione, piuttosto che in una struttura residenziale. Finanziato attraverso i fondi del PNRR, ilcontempla anche interventi di riqualificazione degli spazi abitativi e l’implementazione di tecnologie domotiche, adattando le case alle esigenze specifiche dei beneficiari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riaperte le iscrizioni per il progetto "Montesilvano per l'ambiente" 2024/2025 - Riaperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico per il progetto sulle tematiche ambientali dedicato alle scuole "Montesilvano per l’Ambiente 2024/2025”, che accompagnerà i ragazzi delle scuole che aderiranno all’iniziativa fino al termine dell’anno scolastico (settembre 2024 – maggio 2025)... (Ilpescara.it)

Teatro Donizetti - riparte il Progetto Young : iscrizioni fino al 24 settembre - IL PERCORSO. Destinato ai giovani tra i 18 e i 26 anni, è pensato per l’avviamento verso un percorso attoriale di livello avanzato. (Ecodibergamo.it)