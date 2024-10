Reuters: “I cercapersone esplosi in Libano erano stati messi in commercio direttamente dal Mossad” (Di giovedì 17 ottobre 2024) I servizi segreti israeliani avevano ideato una vera e propria campagna di marketing per ingannare i controlli di Hezbollah e vendere loro i cercapersone carichi di esplosivo usati negli attentati del 17 e 18 settembre. Fanpage.it - Reuters: “I cercapersone esplosi in Libano erano stati messi in commercio direttamente dal Mossad” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I servizi segreti israeliani avevano ideato una vera e propria campagna di marketing per ingannare i controlli di Hezbollah e vendere loro icarichi divo usati negli attentati del 17 e 18 settembre.

