Rapporto Sud sulle Utility | lunedì la presentazione a Palermo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Giunto alla quarta edizione, ilSud è un’indagine che Utilitalia, in collaborazione con la Svimez, redige sul settore dellenelle regioni meridionali, valutandone gli impatti economici ed occupazionali. Oltre ad una consueta fotografia di settore, l’edizione di quest’anno contiene l’analisi economica del comparto, una valutazioneperformance economiche delle utilities e il loro impatto sui territori, il ruolo detta transizione energetica al Sud, l’impatto delle politiche tariffarie nel settore idrico e un approfondimentoprincipali novità in tema di economia circolare. Lasi terrà21 ottobre dalle ore 16.00, al Palazzo dei Normanni di*(Sala Mattarella). Per la Svimez sono previsti gli interventi del direttore generale Luca Bianchi e della ricercatrice Serenella Caravella.