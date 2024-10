Questione acqua a Cusano Mutri, interrogazione del gruppo di opposizione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon interrogazione n. 6 del 15/10/2024, il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano” ha posto l’attenzione sugli enormi disagi che i cittadini subiscono ciclicamente, maggiormente nel periodo estivo, a causa di razionamento e divieti di utilizzo dell’acqua potabile. I quattro consiglieri Marino Patrizio Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno infatti chiesto informazioni al sindaco Pietro Crocco sulle misure già adottate o che si intendono mettere in campo per la risoluzione di questo annoso problema. Anteprima24.it - Questione acqua a Cusano Mutri, interrogazione del gruppo di opposizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiConn. 6 del 15/10/2024, ilconsiliare di“Nuova” ha posto l’attenzione sugli enormi disagi che i cittadini subiscono ciclicamente, maggiormente nel periodo estivo, a causa di razionamento e divieti di utilizzo dell’potabile. I quattro consiglieri Marino Patrizio Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno infatti chiesto informazioni al sindaco Pietro Crocco sulle misure già adottate o che si intendono mettere in campo per la risoluzione di questo annoso problema.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora nessuna chiarezza su Lombardo Radice : interrogazione consiliare di Del Rosso e del gruppo Lega - Dal piano tecnico di fattibilità economica relativo ai lavori finanziati con i fondi del PNRR emerge la sola realizzazione dell’asilo e dell’infanzia e non più la primaria. Ex Lombardo Radice. Caserta. Non si scherza con la scuola. Chiediamo risposte a poche domande semplici ma necessarie. Bene, allora il minimo che può fare è darci delle risposte. (Casertanotizie.com)